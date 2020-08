Idrogeno da rinnovabili: in Spagna l'impianto più grande d'Europa

In Spagna, nel comune di Puertollano verrà realizzata una centrale fotovoltaica da 100 MW dotata di batterie agli ioni di litio e un elettrolizzatore da 20 MW, frutto di un accordo tra Iberdrola e Fertiberia, che si prefigura come la più grande in Europa del genere e consolida il percorso intrapreso nell'ambito dell'idrogeno da rinnovabili.

Si tratta, come detto del più grande impianto di idrogeno solare industriale d’Europa, quello che sorgerà nel centro della Spagna, a Puertollano, un sito non certo casuale, dal momento che in quell'area è presente uno dei 16 siti industriali di Fertiberia, il produttore di fertilizzanti numero uno nel Paese. Proprio Fertiberia ha siglato in questi giorni un accordo con la compagnia energetica Iberdrola per dotarsi di un nuovo rifornimento energetico verde per la sua attività. Un investimento di 150 milioni di euro, quello in cantiere, che intende realizzare un maxi impianto di idrogeno solare per uso industriale, la cui entrata in servizio è prevista entro il 2021.

IL nuovo progetto di produzione di idrogeno da rinnovabili prevede l'installazione di una centrale fotovoltaica da 100 MW, un sistema di batterie agli ioni di litio avente una capacità di accumulo di 20 MWh e un sistema tra i più grandi al mondo di elettrolisi da 20 MW. L’idrogeno solare prodotto verrà utilizzato per sintetizzare ammoniaca nello stabilimento Fertiberia di Puertollano. Come si legge in una nota stampa "L’iniziativa genererà fino a 700 posti di lavoro ed eviterà emissioni di 39.000 tCO2 l’anno”.

Il progetto darà un grande contributo per far maturare tecnologicamente il comparto dell'idrogeno solare industriale, proponendolo così come soluzione efficace per la decarbonizzazione a medio termine di settori più ardui da “ripulire”, rinverdendo nel contempo il tradizionale rifornimento di tale risorsa. Solo in Spagna, spiega Iberdrola, si stima una produzione annua di idrogeno di 0,5 Mt, utilizzato come materia prima proprio nelle industrie della raffinazione, chimiche e dei fertilizzanti.

Come ha sottolineato Ignacio Galán, Presidente di Iberdrola, presentando il progetto“Oggi lanciamo il primo grande progetto di idrogeno verde in Europa, dimostrando che grazie alle energie rinnovabili e all’innovazione tecnologica è possibile continuare a rispondere alle esigenze di elettrificazione e decarbonizzazione del nostro settore. L'iniziativa mostra il percorso e le opportunità offerte dalla transizione energetica per sviluppare progetti innovativi al centro dell’industrializzazione e dell’occupazione nel nostro paese”.

