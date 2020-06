Reddito Energetico: una svolta fondamentale - Diretta streaming sabato 13 giugno

Sabato 13 giugno alle ore 17:00 in diretta streaming dalla pagina Facebook di Ecofuturo Festival parleremo dell'importantissima novità dell'introduzione di un fondo nazionale per il Reddito Energetico

Con la regia di Sergio Ferraris, giornalista scientifico ed ambientale, e la conduzione di Fabio Roggiolani, cofondatore di Ecofuturo Festival, la trasmissione avrò come ospiti:

Fabrizio Tondi, Sindaco di Abbadia San Salvatore, il comune amiatino che ha recentemente approvato un importante Delibera dal titolo Ripartenza Edilizia dal Risparmio Energetico che impegna l’amministrazione a operare con ogni mezzo possibile per sbloccare, sburocratizzare e favorire investimenti in energie rinnovabili ed efficienza energetica

Tony Trevisi, Consigliere regionale della Puglia che ha fatto approvare due importanti leggi, una proprio sul reddito energetico ed una sulle comunità dell’energia

Sean Wheeler, Sindaco di Porto Torres, primo comune italiano ad aver sperimentato l'istituzione di un fondo rotativo per finanziare l’installazione gratuita di pannelli fotovoltaici a favore delle fasce meno abbienti

Guarda il Servizio andato in onda sul TG1 che annuncia l'avvio del Reddito Energetico

L'annuncio di Riccardo Fraccaro, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e Deputato del M5S

Ho un’importante novità da comunicarvi. Abbiamo di fronte a noi l’opportunità di riprogettare i modelli di vita degli ultimi anni. La ripartenza del Paese può e deve avvenire all’insegna della sostenibilità, per questo stiamo mettendo in campo misure strutturali in grado di coniugare ambiente e sviluppo. Oggi si aggiunge un nuovo, importante tassello: il reddito energetico.

Molti di voi conoscono già questa misura perché è stata sperimentata con successo nel Comune di Porto Torres, in Sardegna, dove abbiamo istituto un fondo rotativo per finanziare l’installazione gratuita di pannelli fotovoltaici a favore delle fasce meno abbienti. Questo ha consentito ai cittadini di ottenere risparmi in bolletta, pari in media a 150 euro annui, ma anche di cedere l’energia prodotta in eccesso alla rete generando risorse che vanno ad alimentare il fondo e l’acquisto di nuovi pannelli. In un anno a Porto Torres sono stati installati 50 impianti con 9mila euro di risparmi totali per i cittadini, 8mila euro che hanno alimentato il fondo rotativo e 65 tonnellate di Co2 in meno.

Forti di questi risultati abbiamo deciso di estendere a livello nazionale il reddito energetico per diffondere le energie rinnovabili, abbattere bollette e consumi, garantire la democrazia energetica e sostenere i cittadini più in difficoltà. Il Cipe, Comitato per la Programmazione Economica di Palazzo Chigi, ha deliberato uno stanziamento di 200 milioni di euro per l’istituzione di un fondo nazionale dedicato al reddito energetico. Questo consentirà un primo avvio di uno strumento che crea un circolo virtuoso tra politiche sociali, economiche e ambientali. Grazie al Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli che sta lavorando assiduamente al reddito energetico. Nelle prossime settimane saranno emanati i provvedimenti attuativi che definiranno tempi, modalità e requisiti. Con il reddito energetico nessuno rimane indietro, anche nella sfida della sostenibilità. Il Paese riparte unito verso un futuro verde e rinnovabile.

