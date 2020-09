L'auto elettrica per tutti. Al Senato si discute un incentivo per trasformare vecchie auto con motore a scoppio in elettriche

Tra i numerosi emendamenti contenuti nel Decreto di Agosto, attualmente preso in esame dalla commissione Bilancio del Senato, è da segnalare un'importante proposta del del Movimento Cinque Stelle riguardo un bonus economico (per un ammontare massimo di 3500 euro) per convertire la propria auto endotermica in un modello elettrico. L’emendamento considerato prevede, dunque, una copertura della spesa del 60% (per un ammontare massimo di 3500 euro). Inoltre, a tutto questo si andrebbe a sommare un contributo pari al 60% delle spese per l’imposta di bollo per l’iscrizione al PRA.



La nuova disposizione sarebbe una “misura sperimentale” valida fino al 31 dicembre del 2021. non solo per le auto ma anche per i mezzi commerciali leggeri. A queste disposizioni iniziali si aggiunge anche un importante requisito: per poter effettivamente riscuotere ed usufruire del bonus disposto dal governo, le autovetture endotermiche dovranno essere trasformate in veicoli elettrici seguendo quanto previsto dal decreto del ministero delle Infrastrutture e Trasporti 219 del 2015 che precisa quali possano essere le caratteristiche tecniche compatibili.



Le concrete possibilità di convertire un vecchio modello di auto in un veicolo a funzionalità elettriche riscuotono sempre maggiore interesse attualmente, ma il problema riguarda i costi degli interventi tecnici. Qualora l’emendamento in esame passasse ed entrasse effettivamente in vigore, il bonus economico si potrebbe configurare come una spinta sostanziale ad un mercato che sta lentamente crescendo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.