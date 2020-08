Rete di distribuzione LNG: a quota 75 con il nuovo distributore di Chioggia

In continua crescita la rete distributiva di LNG (Gas naturale liquefatto), giunto a quota 75 impianti di distribuzione con il nuovo di Chioggia.

La sostenibilità ambientale si conferma un obiettivo primario per gli operatori del settore metano per autotrazione. Ne è una prova l’apertura del nuovo PV LNG di Amico 14, associato Federmetano, entrato in funzione lo scorso 15 luglio. Il metano liquefatto è fornito da SOL S.p.A. mentre l’impianto è stato realizzato da BRN-Bernardini S.r.l. con attrezzature Aspro Italy S.r.l., tutti soci sostenitori di Federmetano.

Il nuovo impianto è situato a Chioggia (VE) sulla S.S. 309 Romea, all’incrocio con Isola Verde.

Una importante tappa nel percorso verso la mobilità sostenibile, meta a cui i soci Federmetano continuano ad ambire, nonostante le criticità dell’attuale momento storico causate dalla pandemia da Covid-19.

Quello di Amico 14 è un lodevole esempio non solo di attenzione al benessere della comunità, ma anche di impegno nel garantire a chi opera nel trasporto le migliori condizioni lavorative possibili, in termini di servizi e accoglienza.

All’interno del P.V. è, infatti, possibile affidare il proprio mezzo pesante a un professionista che si occuperà del lavaggio esterno e interno.

Il piazzale è, inoltre, attrezzato per le soste di legge e per la pausa pranzo al bar; in più a tutti i conducenti che effettueranno il rifornimento sarà consegnato, in omaggio, un cestino da asporto (bibita + panino o tramezzino) e un gadget estivo.

Ricordiamo, infine, che è attivo il servizio di gestione delle carte carburante direttamente da parte del P.V.

