"Caffè Elettrico": l'editorial di luglio di E_Mob

Si è conclusa la prima parte della nuova stagione del Caffè Elettrico, appuntamento settimanale che ha permesso di approfondire diversi temi legati alla mobilità elettrica e che è stato accolto con entusiasmo sia dai nostri partner che dal pubblico dei social. Nella newsletter di questo mese trovate il link al nostro canale YouTube, dal quale potrete rivedere tutte le puntate.

Un interessante approfondimento arriva da Baerte de Brey, Chief International Officer dell’impresa olandese ELaad, sull’importanza dell’integrazione delle auto elettriche nel sistema energetico. Condividiamo l’opinione secondo cui la vera svolta per la mobilità elettrica sarà quando le auto diventeranno parte attiva della rete elettrica, garantendone la stabilità e assumendo così un importante ruolo nel cosiddetto “Green New Deal”.

Riportiamo poi la crescita del mercato delle auto elettrificate registrato da Motus-E, che segnala come nei primi sei mesi del 2020 siano state vendute in Italia 9.946 BEV, esattamente quanto quelle di tutto il 2019. Un dato veramente positivo se si pensa al 2020 come un anno anomalo sotto ogni punto di vista.

Grandi novità anche per le case automobilistiche, che confermano la tendenza all’elettrificazione a partire dai veicoli commerciali. Segnaliamo nella newsletter la nuova gamma di van prodotta da PSA e il nuovo attesissimo e-Ducato di FCA. Anche Renault amplia la gamma Zoe aggiungendo il proprio van 100% elettrico. Sempre da PSA arrivano novità anche nella gamma delle monovolume e dei veicoli per il tempo libero, grazie al nuovo Citroën Ë-Spacetourer. Opel invece amplia la sua gamma di Corsa-e.

Sempre per quanto riguarda le case automobilistiche, gli investimenti non si fermano alla sola produzione di nuovi veicoli elettrificati. FCA in collaborazione con DCS metterà a disposizione dei proprietari di veicoli elettrici Jeep o Fiat il servizio digitale “My Easy Charge”, che consentirà di accedere a un ampio network di servizi di ricarica a livello globale, gestito da DCS.

Nissan, invece, in occasione della ripresa dei viaggi nazionali e internazionali, propone la Guida Nissan per l’automobilista elettrico, che presenta suggerimenti elaborati da esperti per aiutare i proprietari dei veicoli elettrici a entrare ancora più in sintonia con la propria auto. Inoltre offre indicazioni utili a tutti gli automobilisti EV e consigli pratici per guidare con maggiore sicurezza.

Interessanti riflessioni sugli impatti del lockdown sono invece proposti dalla newsletter trimestrale di RSE, scaricabile dal link all’articolo sul sito di e_mob. Sempre da RSE arriva la notizia di una stretta collaborazione con FCA, che ha fornito due Jeep Renegade 4xe da testare per un periodo di sei mesi. L’obiettivo è elaborare report dettagliati sulle loro funzionalità, nell’ottica di anticipare nel tempo il normale utilizzo da parte dei clienti delle flotte aziendali.

Infine riportiamo la conclusione dell’esperienza di confronto tra FCA e i giovani sul tema dell’evoluzione della mobilità, con il follow-up promosso da Fiat Chrysler Automobiles e Visionary Days per sviluppare e approfondire le idee raccolte durante l’Hack Day di novembre.

Come sempre concludiamo la nostra newsletter riportando una delle molteplici fake news in tema di mobilità elettrica, convinti che fare cultura su questo tema sia parte fondamentale del processo di elettrificazione.

A seguire il webinar "Caffè Elettrico" di luglio dedicata al turismo elettrico.

