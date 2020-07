Colonnine di ricarica: saranno obbligatorie nei distributori di carburanti tedeschi

In Germania sarà resa obbligatoria l'installazione di colonnine di ricarica in ogni distributore di benzina presente sul territorio. I distributori di benzina tedeschi dovranno infatti dotarsi a breve anche di colonnina per la ricarica elettrica, sulla base di una proposta dal governo tedesco finalizzata ad incentivare la mobilità sostenibile, contenuta all'interno di un più ampio pacchetto di misure e incentivi per la mobilità elettrica.

La Germania ha infatti deciso di puntare anche sulla mobilità elettrica per la fase post pandemia da coronavirus, tra le diverse iniziative previste dal piano di recovery da 130 miliardi di euro.

Obiettivo dei legislatori è quello che l'installazione di colonnine di ricarica presso i distributori potrebbe dare un impulso importante alla mobilità elettrica, per dare risposte efficaci alle preoccupazioni dei possessori di auto elettriche di non poter raggiungere una stazione di ricarica quando necessario.

Nel pacchetto tedesco è previsto anche un incentivo di 6.000 euro per l’acquisto di un auto elettrica, con 2.5 miliardi di euro che saranno destinati allo sviluppo di batterie per auto e a stazioni di ricarica rapida, facendo rete con i principali protagonisti del settore automobilistico tedesco.

Anche in Germania il mercato elettrico è ancora limitato a circa l’1.8% di tutte le vetture in circolazione. Nel mese di maggio, delle quasi 170.000 immatricolazioni tedesche, solo il 3.3% ha riguardato auto elettriche e per questo il piano di incentivante si rivela molto importante.

Sono ad oggi presenti in Germania 27.730 le colonnine di ricarica e in un mercato dove le elettriche saranno dominanti, serviranno almeno 70.000 di queste colonnine, a cui si aggiungeranno 7.000 stazioni a ricarica rapida.

