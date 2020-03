In uno studio triennale ancora in corso, dedicato al testing di moduli fotovoltaici a doppia faccia montati su di un sistema a inseguimento solare con diverse coperture del suolo, NREL uno dei principali centri di ricerca a livello mondiale su energie rinnovabili ed efficienza energetica, prova a dare risposte sulle performance di tali tipologie di pannelli. (Fonte immagine di copertina: NREL)

#fvbifacciale #nrel "Pannelli fotovoltaici bifacciali e performance: le indicazioni di NREL"

I pannelli fotovoltaici bifacciali rappresentano uno dei nuovi trend del mercato solare. E il motivo di tale successo non è difficile da immaginare: con due facce attive – una superiore e una inferiore – sono in grado di aumentare la resa senza incrementare le dimensioni dell’impianto. Ma quanto di preciso questa tecnologia è in grado far lievitare la produzione energetica?

A rispondere è oggi un gruppo di scienziati del National Renewable Energy Laboratory (NREL). Il team ha avviato a maggio 2019 un progetto di ricerca triennale per valutare il comportamento di pannelli fotovoltaici bifacciali su un impianto a tracciamento solare. E ottenere così informazioni e migliori pratiche per aumentare l’efficienza dell’installazione, ridurre i costi e migliorare la durata. Lo studio è ancora in corso ma i primi risultati sono davvero incoraggianti per il team di ricerca con Chris Deline, uno dei ricercatore di NREL che sottolinea come “Sono tutti davvero entusiasti perché i dati raccolti sono in linea con le aspettative”, ha commentato. Rispetto alle simulazioni iniziali, stiamo effettivamente ottenendo più energia rispetto a quanto è stato modellato”.

Uno degli aspetti salienti dello studio sarà anche capire la caratterizzazione dell'efficienza in funzione delle diverse coperture del terreno, dal momento che la di resa di questa tecnologia è molto legata alla luce riflessa, più il terreno è in grado di riflettere i raggi solari, più i moduli saranno produttivi.

Come sottolinea lo stesso ricercatore Deline, “Esaminiamo i modi per migliorare l’albedo del suolo, la proporzione della luce incidente o radiazione che viene riflessa da una superficie, attraverso diverse opzioni di trattamento, come vegetazione naturale, roccia frantumata e barriere infestanti. Alcune opzioni sono già stati valutate nel settore, ma questo sarà il primo studio pluriennale con dati aperti“.

Il primo anno della ricerca si è concentrato sulla copertura naturale osservando che quando l’erba diventa marrone, aumenta la riflessione”. I dati da giugno a novembre 2019 hanno evidenziato un aumento del 9% nella produzione di energia utilizzando pannelli fotovoltaici bifacciali.

Una appendice della ricerca ha riguardato il collegamento del campo fotovoltaico bifacciale di testing a due batterie a flusso redox al vanadio di Avalon Battery. I dispositivi immagazzinano l’energia generata durante il giorno rendendola disponibile durante le ore notturne ed insieme alla tecnologia di tracciamento solare del campo fotovoltaico, riesce a livellare l'energia in uscita dal sistema. Altra finalità dello studio è anche la ricerca sulla durabilità dei materiali in collaborazione con altre organizzazioni di ricerca attraverso il Durable Module Materials Consortium (DuraMAT) del Dipartimento dell’Energia (DOE).

Sauro Secci

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.