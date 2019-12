Un tema attualissimo, anche dopo il via libera di questi giorni da parte della Conferenza Unificata al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, presentato dal Ministero dello Sviluppo economico insieme ai Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture e dei Trasporti è quello relativo ai contenuti del PNIEC (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima), strumento pianificatorio con cui si definisce il governo della transizione del nostro paese per il prossimo decennio verso una economia a basse emissioni di carbonio, oltre che presupposto abilitante per la definizione delle priorità di indirizzo dei fondi del prossimo ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027. Sui contenuti del PNIEC rilevante la posizione ufficiale sul PNIEC, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome che cerca di porre una pietra tombale all'atavico problema delle combustioni in campo dei residui agricoli, spingendo verso le diverse soluzioni di valorizzazione agroenergetica oggi disponibili.

#combustionecampo "PNIEC, bioenergie e combustione in campo dei residui agricoli: la Conferenza Stato-Regioni pone finalmente una pietra tombale"

Così Marino Berton, Presidente Aiel scrive al Coordinamento Nazionale FREE, sulla base della posizione ufficiale della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome sul PNIEC .

Il testo, che rappresenta la posizione ufficiale delle Regioni e Province Autonome (scaricabile integralmente in calce all'articolo), ritiene infatti imprescindibile per poter esprimere un parere favorevole, una integrazione del piano con alcuni punti fondamentali che riguardano:

Governance per una stabile interazione tra Stato e Regioni circa in PNIEC

per una stabile interazione tra Stato e Regioni circa in PNIEC Bioenergie , per favorire la valorizzazione energetica dei residui agricoli ed evitarne la combustione in campo , per favorire la tracciabilità di filiera corta delle biomasse locali;

, per favorire la , per favorire la tracciabilità di filiera corta delle biomasse locali; Strategia di decarbonizzazione;

Recepimento delle direttive europee ;

; Mobilità;

Il testo contiene inoltre una serie di raccomandazioni. In particolare per le biomasse solide:

Lo sviluppo del settore delle FER termiche è condizionato dalla esigenza ambientale di contenimento degli impatti emissivi degli impianti di riscaldamento esistenti a biomasse solide. Accanto a stimolare il rinnovo dei vecchi impianti con tecnologie efficienti e a ridotte emissioni e a finanziare la ricerca e l’innovazione tecnologica per questa tipologia impiantistica, al fine di ulteriormente migliorarne le prestazioni energetiche e ambientali, non risultano integrate le previsioni condivide con i Ministeri competenti circa individuazione di misure che: favoriscano, in ottica di economia circolare, la valorizzazione dei residui agricoli per evitarne la combustione in campo oggi diffusa

favoriscano le biomasse locali con una procedura di tracciabilità di filiera corta, rispondente a criteri di sostenibilità e bilancio ambientale e sociale complessivo favorevole che integri gli aspetti direttamente connessi quali difesa idrogeologica dei territori e contrasto allo spopolamento ovvero allo sviluppo economico sostenibile delle aree montane. Scarica la POSIZIONE SULLA PROPOSTA DI PIANO INTEGRATO NAZIONALE PER L’ENERGIA E IL CLIMA della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

