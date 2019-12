PNIEC, bioenergie e combustione in campo dei residui agricoli: l’appello di Berton (AIEL) al Coordinamento FREE

Un tema attualissimo di questi giorni, anche dopo il via libera di questi giorni da parte della Conferenza Unificata al Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, presentato dal Ministero dello Sviluppo economico insieme ai Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture e dei Trasporti è quello dei contenuti del PNIEC (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima), strumento pianificatorio con cui si definisce il governo della transizione del nostro paese per il prossimo decennio verso una economia a basse emissioni di carbonio, oltre che presupposto abilitante per la definizione delle priorità di indirizzo dei fondi del prossimo ciclo di programmazione comunitaria 2021-2027. Sui contenuti l'appello di Marino Berton di AIEL (Associazione Italiana Energia Legno), al Coordinamento Nazionale FREE delle energie rinnovabili, su temi importanti come l'esigenza di porre fine alla pratica sconsiderata costituita dalla combustione in campo dei residui agricoli, richiamata anche dalla posizione ufficiale sul PNIEC, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome.

Così Marino Berton, Presidente Aiel scrive al Coordinamento Nazionale FREE, sulla base della posizione ufficiale della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome sul PNIEC (scaricabile integralmente in calce all'articolo).

Il testo che vi allego è la posizione ufficiale delle Regioni e Province Autonome.

In particolare la Conferenza delle Regioni ritiene imprescindibile per poter esprimere un parere favorevole, una integrazione del piano con alcuni punti fondamentali che riguardano:

Governance per una stabile interazione tra Stato e Regioni circa in PNIEC

per una stabile interazione tra Stato e Regioni circa in PNIEC Bioenergie , per favorire la valorizzazione energetica dei residui agricoli ed evitarne la combustione in campo , per favorire la tracciabilità di filiera corta delle biomasse locali;

, per favorire la , per favorire la tracciabilità di filiera corta delle biomasse locali; Strategia di decarbonizzazione;

Recepimento delle direttive europee ;

; Mobilità;

Il testo contiene inoltre una serie di raccomandazioni. In particolare per le biomasse solide:

Lo sviluppo del settore delle FER termiche è condizionato dalla esigenza ambientale di contenimento degli impatti emissivi degli impianti di riscaldamento esistenti a biomasse solide. Accanto a stimolare il rinnovo dei vecchi impianti con tecnologie efficienti e a ridotte emissioni e a finanziare la ricerca e l’innovazione tecnologica per questa tipologia impiantistica, al fine di ulteriormente migliorarne le prestazioni energetiche e ambientali, non risultano integrate le previsioni condivide con i Ministeri competenti circa individuazione di misure che: favoriscano, in ottica di economia circolare, la valorizzazione dei residui agricoli per evitarne la combustione in campo oggi diffusa

favoriscano le biomasse locali con una procedura di tracciabilità di filiera corta, rispondente a criteri di sostenibilità e bilancio ambientale e sociale complessivo favorevole che integri gli aspetti direttamente connessi quali difesa idrogeologica dei territori e contrasto allo spopolamento ovvero allo sviluppo economico sostenibile delle aree montane. Credo che questo pronunciamento meriti la attenzione del nostro Coordinamento. Da parte mia ritengo in particolare che la posizione espressa in materia di bioenergie sia positiva, anche se mi sarei aspettato anche un pronunciamento chiaro anche in tema di bioenergie e FER II.

Marino Berton (AIEL)

Scarica la POSIZIONE SULLA PROPOSTA DI PIANO INTEGRATO NAZIONALE PER L’ENERGIA E IL CLIMA della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome

