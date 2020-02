Mobilità elettrica: in Gazzetta Ufficiale il decreto sul "Vehicle to grid"

È stato pubblicato in GU il decreto MiSE 30 del gennaio 2020, recante i criteri e le modalità per favorire la diffusione della tecnologia di integrazione tra i veicoli elettrici e la rete elettrica, secondo una logica bidirezionale, nota sotto il nome di "vehicle to grid" o con l'acronimo "V2G".

Il nuovo decreto regolamenta le modalità che consentono ai veicoli elettrici di erogare, attraverso le infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi:

• servizi di riserva terziaria e bilanciamento, articolati nelle modalità "a salire" e "a scendere", nonchè di risoluzione delle congestioni;



• ulteriori servizi tra i quali la regolazione primaria e secondaria di frequenza e la regolazione di tensione, ove tecnicamente fattibile.



Questa serie di servizi sono denominati "V2G" quando comportano una logica bidirezionale, oltre che di prelievo dalla rete della batteria dell'auto anche iniezioni di potenza dalla stessa batteria del veicolo verso la rete e si distingue dalla modalità di ricarica unidirezionale denominata "V1G". Il prossimo passaggio è previsto per il prossimo 16 maggio 2020, quando Arera dovrà integrare le proprie disposizioni relativamente al dispacciamento, "affinchè i requisiti minimi prestazionali per l'abilitazione a ciascun servizio, compresi i servizi di breve durata ed a risposta rapida, consentano adeguata partecipazione delle infrastrutture di ricarica, tenendo conto delle caratteristiche e della specificità delle stesse infrastrutture, incluse le domestiche, nonchè delle esigenze dei veicoli per la mobilità". Scarica il testo del DM 30 gennaio 2020 (V2G) La Redazione di Ecquologia

