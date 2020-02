Si starebbe registrando una accelerazione delle vendite di veicoli che arriveranno a un terzo del mercato mondiale dell'auto entro il 2025 e toccando il 51% e quindi con il sorpasso di quelle con motore a combustione interna entro il 2030.

#emobility #autoelettrica #bcg "Mercato delle Auto elettriche: il sorpasso nel 2030”

Questa la indicazione principale messa in evidenza dal report di Boston Consulting Group 'Who Will Drive Electric Cars to the Tipping Point?”, il quale ha corretto al rialzo le precedenti stime del 2017, che prevedevano che l’elettrico avrebbe raggiunto un quarto del mercato entro il 2025, restando sotto il 50% entro il 2030. Una accelerazione che sarebbe connessa al sostegno degli incentivi statali, al sempre più severe quadro normativo sulle emissioni che spinge sempre più i produttori ad orientarsi verso i modelli elettrici oltre che alla sensibile diminuzione dei costi delle batterie che dovrà comunque consolidarsi ulteriormente ed all'aumento della soddisfazione dei consumatori.

Le previsioni del rapporto evidenziano come nel 2030 la quota di mercato dei veicoli diesel è destinata a registrare una contrazione, passando dal 14% del 2019 al 4%, mentre quella dei veicoli a benzina passerà dal 78% del 2019 al 44%.

Fonte: Rapporto "Who Will Drive Electric Cars to the Tipping Point?” di BCG

Entrando nel dettaglio dell’analisi di previsione di BCG, nel 2030 costituiranno ben un quarto del mercato mondiale dell'auto i veicoli elettrici a batteria costituiti dai full electric BEV (18%) e ibridi plug-in PHEV (6%), corrispondenti alle due tipologie di veicoli con il tasso di crescita maggiore e che faranno registrare una accelerazione nella seconda metà del prossimo decennio.

Fonte immagine: eStation.it

Sul fronte del progressivo calo dei prezzi delle batterie, questo determinerà un punto di non ritorno per il costo totale di possesso (TCO) a cinque anni di un'auto BEV nel 2022 o 2023, in funzione della regione e delle dimensioni dell'auto oltre che una spinta anche per mezzi come taxi ed altri servizi di trasporto passeggeri. Per quanto riguarda invece le vendite di veicoli ibridi plug-in (PHEV), questa sarà più lenta, ma sostenuta sia sul piano degli incentivi che dagli stessi produttori. In un simile scenario che si profila, l'industria dell’auto elettrica potrà strutturarsi maggiormente anche in chiave di prospettiva, i primi 29 produttori di componenti OEM (Original Equipment Manufacturer) prevedono investimenti di oltre 300 miliardi di dollari nei prossimi 10 anni per la produzione di veicoli elettrici, con circa 400 nuovi modelli lanciati entro il 2025.

Scarica il Rapporto del Boston Consulting Group

Sauro Secci

