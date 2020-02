Percorso casa-lavoro: finanziamenti in arrivo per 81 comuni

Sono 81 i comuni o raggruppamenti di Comuni italiani sopra ai 100 mila abitanti destinati di finanziamenti destinata ad interventi di casa-scuola casa-lavoro, attraverso 164 milioni finanziati da Ministero dell’Ambiente ed Enti locali.

Si tratta di interventi riguardanti percorsi ciclabili e pedonali, servizi di mobilità condivisa (car/bike/scooter sharing), opere per l’integrazione modale (parcheggi, ciclostazioni), percorsi ciclabili e pedonali.

Obiettivo principale dell’intervento quello di innescare pratiche virtuose di mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti di maggiore impatto sul congestionamento della mobilità urbana ed il conseguente degrado della qualità dell’aria, quali la mobilità quotidiana casa-scuola e casa lavoro.

Come ha tenuto a sottolineare il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa “Promuovendo e finanziando pratiche come l’uso della bicicletta, il bike sharing, il car pooling, la mobilità elettrica collettiva, l’introduzione di mobility manager nelle amministrazioni pubbliche e nelle aziende, si punta a qualificare ambientalmente la cultura della mobilità, a migliorare la qualità della vita e dell’aria nelle città e a ridurre le emissioni di gas serra responsabili dei cambiamenti climatici”.

Come già detto gli interventi riguarderanno percorsi ciclabili e pedonali, servizi di mobilità condivisa (car/bike/scooter sharing), opere per l’integrazione modale (parcheggi, ciclostazioni), percorsi ciclabili e pedonali, trasporto collettivo, mobility management, sistemi Its (per l’infomobilità), servizi di accompagnamento, moderazione del traffico. Ad oggi, le richieste di finanziamento giunte al Ministero dell’Ambiente sono state complessivamente 114, con i singoli progetti che sono stati sottoposti all’analisi di una “Commissione di valutazione”. In base ai requisiti “ambientali” previsti dal programma e dei punteggi attribuiti alle diverse caratteristiche delle iniziative dal decreto istitutivo, che ha fissato una punteggio-soglia per l’ammissibilità, la Commissione ha redatto una specifica graduatoria.

